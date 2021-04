Quai ha il suveran d'Andeer decis la mesemna a la radunanza communala suenter ina infurmaziun, sco la vischnanca scriva. En il messadi ha la suprastanza communala proponì da spustar il project da la zona da tempo 30, quai pervi da la situaziun finanziala tendida da la vischnanca.

Memia char da realisar per il mument

Per realisar ina zona 30 sin il territori d’Andeer, Balamburtg/Bäerenburg, Clugin e Pignia saja da quintar cun custs tranter 40’000 e 60’000 francs. Vitiers vegnian custs da 15’000 francs per far in’expertisa e 9’000 francs per far ina controlla posteriura. Sco quai che la chanzlista d’Andeer Tamara Wick scriva sin dumonda da RTR, haja la fatschenta chaschunà intginas discussiuns. Ina cuntraproposta da laschar far in’expertisa saja vegnida refusada dal suveran.

Approvà quint dal 2020

En pli ha la radunanza approvà il quint annual da l’onn passà.

Quel serra cun in surpli da passa 100'000 francs, tar investiziuns nettas da radund 2,5 milliuns francs. Er la revisiun dals status dal consorzi da scola Val Schons è vegnida approvada.