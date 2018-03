La vischnanca d'Andeer na survegn nagina atgna pratica da medis. La radunanza communala ha refusà da sa participar cun 1,8 milliuns francs al project per ina chasa da terapia cun pratica da medis. En in auter lieu vulan dentant privats investir.

Andeer refusa credit per pratica da medis

Il project da total 5,8 milliuns francs vegn da l'interpresa indigena Müller Immobiglias SA. Sche ed en tge furma che quest project vegn persequità vinavant sto l'interpresa d’Andeer ussa decider. Il maina fatschenta da la Müller Immobilien SA Claudio Müller ha ditg sin dumonda dad RTR, ch'els na sappian per il mument betg sco ch'i veglian proseguir cun il project. Atgnamain ins haja gì differents interessents che vulevan nizzegiar il bajetg per terapias e fitness, ma ussa stoppian ins guardar tge ch'i saja pussaivel, ussa ch'igl è cler che la vischnanca na vul betg cumprar ina pratica da medis en il bajetg. Pussaivel saja ch'in realiseschia tut in auter project che planisà.

Tuttina ina pratica da medis

A la radunanza communala da mardi saira ha l'interprendider Valentin Luzi infurmà che la cuminanza d’interess «Spada» veglia bajegiar in'atgna pratica da medis cun abitaziuns per seniors. La finanziaziun dal project che custia radund otg milliuns francs saja gia garantida. Plinavant hajan ins gia pudì gudagnar in team da medis per il manaschi da la pratica. Cun la chasa da tgira Glienda veglian ins collavurar. La dumonda da bajegiar duai vegnir inoltrada anc questa primavaira.

