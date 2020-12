Tranter Andeer e Ziràn datti ina nova colliaziun da la via taliana. La regenza ha approvà il project per renovar questa via sin in traject da plirs 100 meters.

Per augmentar la protecziun cunter auas grondas sto la punt sur il Rain posteriur vegnir auzada per 2 meters ed uschia sto er la via taliana vegnir auzada sin ina lunghezza da 320 meters. Las duas fermadas da bus existentas vegnan spustadas ed i duai dar nischas da fermada sper la via, lura datti in'insla da segirezza ed er novs vials per sviar a sanestra a Clugin respectiv a Pignieu.

L'entir project custa 4,53 milliuns francs, per il chantun resultan custs da 4,19 milliuns francs. Ultra da quai sa participescha il chantun a la part dal project da la vischnanca d'Andeer, cun maximal 138'000 francs per construir las nischas per la posta tenor ils basegns da las persunas cun impediments.