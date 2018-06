Anselmo Gadola da Balamburtg/Bärenburg è persvas d’avair chattà in urden en ils segns misterius furads e gravads en craps e grippa: en ils craps-scalutta. Questas rusnas ed ils segns sajan vegnids ordinads dals umans d’antruras tenor mesiras definidas. Ina teoria ch’archeologs professiunals mettan en dumonda.

Anselmo Gadola ha ina teoria: Las rusnas en ils craps-scalutta èn vegnidas furadas e gravadas tenor mesiras neoliticas e cun in sistem definì. Per cumprovar sia teoria viagia l’archeolog laic cun lingera e crida, cun notizias ed apparats da fotografar tras l’entira Europa: en Val Schons, en Val Camonica u en l’Austria. El perscrutescha, publitgescha, maina in agen museum, fa guidas e referescha davart l’idea che las rusnas en las scaluttas sajan vegnidas integradas cun in sistem spezial e tras ils umans preistorics.

Il film pli lung «Anselmo e ses craps» da Casper Nicca mussa RTR ils 24 da zercladur 2018 a las 17:25 sin SRF 1.

