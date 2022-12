Cun il cudesch Prosa surmirana Da se cò preschenta la Chasa editura rumantscha in'antologia che preschenta in grond stgazi da la vita e cultura da la Val Alvra e da Surses. Linard Candreia, l'anteriur scolast gimnasial ha ils davos trais onns ramassà e tschernì 73 istorgias e texts curts, raquintads da passa 50 scriventas e scrivents. L'ediziun è vegnida accumpagnada da Renzo Caduff, docent da rumantsch a las universitads da Fribourg e Genevra.

Ina lavur da furmicla

Linard Candreia ha passentà bleras uras en ils archivs e cun selecziunar texts cumparids ina giada en gasettas, revistas e chalenders surmirans. Uschia vegn Candreia tar la conclusiun: «L'intschess surmiran posseda in stgazi litterar propi remartgabel». Cun il cudesch preschentà vegn dada ina invista en la cultura litterara da la Val Alvra e Surses. Cun la lavur da collectar e selecziunar haja el stuì decider da desister per exempel da poesias e cun far il tagl tar publicaziuns enfin il onn 2000 saja anc averta ina porta per litteratura contemporana, uschia Candreia.

Legenda: Preschentaziun dal cudesch Prosa surmirana L'interess per la nova publicaziun surmirana è stà grond. RTR

Er autras regiuns vulessan

Anita Capaul da la Chasa editura rumantscha è engraziaivla a Linard Candreia per la lavur da furmicla prestada. Er saja ella schon vegnida contactada da persunas da l'Engiadina e Surselva cun la dumonda sch'i vegn er a dar ina tala selecziun per lur regiun. La chasa editura saja fitg averta per tals projects e sch'insatgi sa metta vi da la lavur da collecziunar e selectar vegn ella a sustegnair in tal process.