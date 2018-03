Ils guauds al nord d'Alvaschagn èn vegnids determinads sco guauds da protecziun. Els protegian il vitg, la via chantunala principala Tusaun – Casti, la via chantunala da colliaziun ad Alvaschagn e la lingia da la Viafier retica cunter lavinas, cunter crudada da crappa, cunter sbuvadas e cunter bovas. Ultra da quai adempleschan quests guauds er ina funcziun impurtanta per l'utilisaziun da laina e per la protecziun da la natira. Per garantir duraivlamain questas funcziuns ston ils guauds vegnir tgirads e cultivads correspundentamain. Il project cuntegna il schlargiament da la via existenta davent dal center dal vitg d'Alvaschagn fin tar l'emprima platta da volver. La cuvrida d'asfalt veglia vegn allontanada e dismessa sco ch'i tutga. La surstructura da la via vegn rinforzada e puspè cuvrida cun asfalt. Nua che quai è necessari vegnan construids u renovads stabiliments per allontanar l'aua ed indrizs artifizials. La via vegn schlargiada a 3,3 meters. En lieus adattads vegnan ultra da quai construidas quatter plazzas per depositar laina respectivamain per installar la crana a cabel.