Glisch verda per engrondir arena da biatlon a Lantsch

L’arena da biatlon a Lantsch po vegnir amplifitgada. La regenza grischuna ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala che la vischnanca da Lantsch aveva concludì il mars 2019. Quai scriva la regenza.

Carmalar occurrenzas grondas

En il center stat la prolungaziun da la pista da skis cun rodas per circa 3,6 kilometers a da nov 5,2 kilometers. Uschia po l’arena da biatlon a Lantsch servir era la stad sco lieu da trenament naziunal ed internaziunal. Tras ulteriuras amplificaziuns duai ella daventar in lieu per occurrenzas grondas ed internaziunalas.

Percurs da trenament e moviment

Plinavant èsi planisà da construir in percurs da moviment e da trenament. Sin quest percurs pon uffants, giuvenils e persunas creschidas, ma er atletas ed atlets s'acquistar abilitads da moviment fitg differentas.

