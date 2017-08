Ariane Ehrat lavura per Pendicularas Lai

Oz, 11:06

CDM / Federico Belotti / Gion Gieri Flepp

Las Pendicularas Lai SA vulan sa concentrar sin la vendita e la distribuziun per uschia attrair dapli giasts. Per elavurar in concept correspundent han ellas incaricà Ariane Ehrat.