L'entrada en uffizi na saja betg stada optimala sa regorda Aron Moser. Elegì l'avust haja el survegnì las clavs da biro da ses antecessur la saira dals 31 da december. «Nagut d'introducziun en l'uffizi ni discurs infurmativs» uschia Moser.

Quai sajan stads motivs e ressentiments persunals che na tutgan en ina surdada, resumescha Aron Moser quest temp. Per el saja cler, «integrar usche baul sco pussaivel» la nova ni il nov. Uschia saja garantida ina successiun optimala.

Bilantsch positiva

Malgrà quell'entschatta betg optimala, guarda Aron Moser enavos sin sis buns onns. El haja gudagnà dus cumbats electorals cunter fitg fermas candidaturas, haja pers mo ina votaziun a l'urna e haja savì realisar diversas ideas e project per la populaziun, sco per exempel la sanaziun da la chasa da scola ni ch'ins haja dà l'impuls per ina residenza per ils seniors.

Giudair la pensiun

Ussa cun 65 onns saja il dretg mument per ir en pensiun, raquinta Aron Moser. Il president partent sa retira perquai da tut ses uffizis, er ils privats, per propi puspè esser Aron, sco ch'el ha ditg envers RTR. Quai saja in temp ch'el veglia deditgar cumplettamain a si'entira famiglia.