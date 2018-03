Sin la via da Roten, sin la via da la Tumleastga e sin la via d'Almen vala da nov in pais maximal da 32 tonnas sin ils trajects curregids. Sin la via da Stierva, tranter la punt Mulegn fin a l'entrada dal vitg da Stierva, poi vegnir charrà da nov cun 32 tonnas. Ultra da quai vegn abolida la limitaziun da la ladezza maximala da 2,3 meters sin quest traject.

Davent da l'entrada dal vitg da Stierva fin a la fin da questa via chantunala vala da nov in pais maximal da 18 tonnas. Sin quest traject vala er vinavant la ladezza maximala da 2,3 meters. Questas mesiras entran en vigur cun l'adattaziun da la signalisaziun correspundenta.