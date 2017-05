Avertura en la praschun – Realta ha ina nova orticultura

Cun la construcziun da la nova orticultura è terminada l'emprima etappa da la nova praschun a Realta. Ils novs edifizis da l'orticultura èn pronts per vegnir duvrads, quai communitgescha il chantun.



Rosas e geranis per tuts – la nova orticultura da la praschun... 3:02 min, Telesguard dals 9.5.2017

Suenter in temp da construcziun da nov mais po vegnir avert il nov edifizi da vendita e d'elavuraziun. Il bajetg dispona da 4'300 meters quadrat surfatscha da niz en serras. Quellas cunfineschan da trais varts cun l'edifizi e porschan plazs da lavur a 20 praschuniers da l'execuziun averta.

En las serras vegnan cultivads legums e plantas d'iert. La racolta vegn duvrada tant per alimentar ils praschuniers sco er per la vendita directa a la populaziun da la regiun.

La construcziun da la nova parschun permettia da realisar in project da construcziun d'impurtanza per l'economia regiunala, scriva il chantun en sia communicaziun. Il nov stabiliment porschia 152 plazzas per praschuniers e 80 plazzas da lavur supplementaras en la regiun da la Mantogna/Tumleastga.

