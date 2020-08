Venderdi saira è ad Avras brischà giu in clavà dal tut. Ni persunas ni animals èn vegnids blessads. Il donn material munta a plirs 10'000 francs.

Perquai ch'igl era dentant stgars cun l'aua ad Avras, han ils pumpiers stuì pumpar aua or dal Rein dad Avras. Grazia a questa mesira è il fieu stà svelt sut controlla. La via d'Avras è stada serrada per radund duas uras. Quai scriva la Polizia chantunala.

Ils pumpiers dad Avras-Farera e Schons han survegnì sustegn da la basa a Tusaun, sco er da duas fatschentas privatas ch'han mess a disposiziun crana e mulda.

La raschun per il brischament vegn examinada.