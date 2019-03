Tar il runal Cavetta tranter Juppa e Podestatenhaus duai vegnir installà in indriz da far naiv. Quel duai ennavar ina pista da radund 600 meters lunghezza. La vischnanca quinta cun custs da 600’000 francs.

Tar il runal Cavetta che va da 1988 fin 2140 meters sur mar duai dar in indriz da far naiv.

Kurt Patzen, il president communal dad Avras quinta ch'i vegn a dar intgina critica per il project d'in indriz da far naiv.

Sco emprim pass vul la vischnanca Avras inoltrar proximamain tar il chantun ina dumonda per ina construcziun ordaifer la zona da bajegiar.

Betg adina avunda naiv

Sco quai ch’il president communal d'Avras Kurt Patzen ha ditg envers RTR, hajan ins quest onn e l’onn passà gì avunda naiv, ils onns avant veseva quai dentant or auter. Surtut durant las vacanzas da Nadal e Bumaun na possian ins betg adina garantir in manaschi da skis. Ord quest motiv datti persunas che dian ch’ellas na vegnian betg pli ad Avras a far vacanzas sch’ins na sappia mai cura ch'i haja avunda naiv. Auters che vegnian pervia da la quietezza e per scappar dal grond travasch sajan puspè cunter in project d’ennavar, conceda il president communal.

Anc decidì nagut

Cun far la dumonda tar il chantun per ina construcziun ordaifer la zona da bajegiar veglian ins guardar, sch’il project haja insumma ina schanza da vegnir realisà. Ins veglia ussa far enavant, perquai che discutà saja gia vegnì avant 20 onns sur da quest tema. Kurt Patzen quinta ch’ins possia il pli baud en in onn enfin in onn e mez laschar decider la radunanza communala davart il project d’ennavar. A pled duain era vegnir ils giasts da vacanzas e possessurs d’abitaziuns, per guardar tge ch’els veglian. Pussaivel saja da far ina enquista tar ils giasts. Il president communal è pertschert dal fatg, che la vischnanca na possia probablamain betg finanziar tut sezza – ina dumonda per agid da terz saja ord quest motiv probabel.

Trais runals per grond e pitschen

En val d’Avras datti dus runals gronds ed in runal per uffants, quai sin l’autezza tranter 2000 e 2600 meters sur mar. Ils implants da skis èn en possess da la vischnanca d'Avras. Per il manaschi è responsabla la Avers Skibetriebs AG. Ella ha in chapital d’aczias da 314’750 francs.

