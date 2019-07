Gia dapi ils 22 da fanadur è l'artist renumà da graffitis REDL a la lavur vid ina chasa a Beiva. Fin uss ha el dissegnà en citads sco Turitg, Hongkong u New York.

Uss pia ses emprim purtret en in vitg alpin dal Grischun. El duai mussar sin la paraid ils miraculs dal mund pitschen dal Parc Ela. Las lavurs han cumenzà glindesdi da quest’emna ed a fin duess l’ovra d’art sin la chasa istorica da l’onn 1591 esser la sonda, suenter 120 uras lavur. Malegià vegn cun colurs d’acril, agid survegn l’artist Patrick Wehrli alias REDL da ses ami Alex Hohl.

Legenda: Alex Hohl sustegn REDL durant il project. RTR, Federico Belotti

En tut è vegnì planisà diesch dis. Da vesair sin l’ovra d’art èn ina mattatscha da Beiva, muntognas da Beiva, sco era in’evla ed in capricorn. Sco quai che l’artist ha ditg envers RTR, saja bel da pudair far in’ovra en las muntognas Grischunas, nua ch’i saja pli frestg e betg uschè hectic sco per exempel a Hongkong.

Legenda: Las lavurs vid l'emprim «Alpine Art Graffiti» dal artist REDL. RTR, Federico Belotti

Possessur è dalunga stà pront da laschar far l'ovra

L’ovra vegn ad avair ina grondezza da 10 sin 12 meters. Il possessur da la chasa è Othmar Jäger. El saja dalunga stà pront da laschar far questa ovra, ha el ditg envers RTR. Davart il motiv dal maletg ha el ditg ch’el plaschia.

Legenda: Da san. Othmar Jäger (possessur da la chasa), Patrick Wehrli alias REDL e Gregorio Torriani, ustier dal hotel Solaria e co-organisatur da la festa dal grip a Bivio. RTR, Federico Belotti

L’ovra survegn ina lubientscha da trais onns, suenter sto quella puspè vegnir dismessa cun colur alva. Finanziada vegn l’ovra dals parcs natirals svizzers e da la Confederaziun. La vernissascha è la dumengia ils quatter d’avust durant la festa dal grip.

