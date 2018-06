Grischun Central - «Bellaluna» è memia privlus per festa da «goa»

Pervi da memia grond privel da bovas, ha la vischnanca da Bravuogn Filisur stuì tschertgar in nov lieu per il One Love Festival ch’ha lieu dals 4 fin ils 9 da fanadur a Filisur. Prest avess l’inscunter da musica electronica stuì vegnir ditg giu a curta vista.