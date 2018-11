Tenor Conrad Plaz haja il Volg Grava a Savognin avant diesch onns anc fatg ina svieuta da radund in milliun. Quest onn dettia quai ina svieuta da radund 900’000 francs tge che saja in pau dapli ch’avant in onn. Quella svieuta saja però memia pitschna per far in gudogn, Tuttina vesa quai er or tar il Volg da Salouf. Grazia dentant a la buna svieuta dal Volg Son Mitgel a Savognin marschian ils affars dentant uschè bain il mument, ch’ins possia mantegnair tuttas trais filialas che vegnan manadas da la cooperativa Consum Savognin e conturn.

Nov sortiment

Dals 26 – 29 da november resta il Volg Grava serra, i vegn a dar in nov sortiment ed ina nova frestgera. Venderdi ils 30 da november è la reavertura.

