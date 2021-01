Fatg vegn il café da l’allrounder Jasper Konijenberg, ch’è oriund da l’Ollanda. El ha lavurà intginas stagiuns sco camarier a Bivio, la vischnanca enconuscha el da las vacanzas da skis da sia uffanza. El è responsabel per tut, vul dir il brassar il café, far il marketing, e trametter e vender il café a ses clients.

Sco quai che Jasper Konijenberg ha ditg, fetschia el il café il mument cun ina pitschna maschina da brassar. Mintg’ura dettia quai radund sis kilos. Sch’ils affars marschian bain en l’avegnir, veglia la «Bivio Rösterei GmbH» en l’avegnir cumprar ina maschina pli gronda cun dapli capacitad. Cun la pitschna saja l’idea, da far en l’avegnir workshops da brassar café.

Far café a Bivio è auter che giu la Bassa

Emprendì da far café ha Jasper Konijenberg en in curs en il Principadi da Liechtenstein. Far café a Bivio sin in’autezza da 1'769 meters sur mar saja ina sfida, cun quai ch’il dretg mument saja sin quest’autezza in’auter ch’en la Bassa. Ussa, prest in mez onn suenter ses emprim café brassà, saja la qualitad sin in fitg bun stan.

Il manader da fatschenta da la brassaria da Bivio è Pascal Uffer, l’anteriur CEO da l’interpresa Selecta. El viva en la Bassa ed ha ragischs en il Surses.