Bivio ha ina nova via da scarsolar

Sco quai che Marco Fasciati, il mainagestiun dals implants da sport da Bivio ha ditg, saja quai segir dad ir cun la scarsola sin il runal. L’entir viadi vegnia surveglià sur in indriz da video.

E cun agid d'in indriz tecnic èsi pussaivel da deliberar sisum la scarsola dal giuf. N’avess quai betg da gartegiar, alura vegn il runal mess giu per in mument. La nova via da scarsolar da Bivio ha ina lunghezza da 2.5 kilometers.