Sco quai che Marina Fasciati ha ditg, n’haja ella betg vulì far ina lavur da matura normala. Per ella saja stà impurtant ch’ella possia era far lavur pratica en sia lavur. Il pli grev da realisar il project saja stà, da vegnir tar tut las permissiuns ch’i dovra per in kino public.

Finanzià vegn il project tras in’acziun da crowdfunding e cun las entradas vendidas. Il contract da locaziun per il clavà cun in pur indigen vala per trais onns.

RR actualitad 11:00