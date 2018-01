Grischun Central - Blera birocrazia per il Parc Ela

Enfin la fin da quest onn sto l’uniun Parc Ela inoltrar la dumonda per la finanziaziun per ils onns 2020 – 2023. Il 2020 sto il Parc Ela inoltrar la dumonda per il manaschi dals onns 2022 – 2032. «I suondan onns cun blera birocrazia», ha ditg il manader da fatschenta dal Parc Ela Dieter Müller.