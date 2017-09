Blers texts per la Plima d’aur/Pledpierla

La concurrenza da scriver Plima d’aur/Pledpierla cun il tema «In di da nar» ha da nov gì in grond success. Sco quai che la Lia Rumantscha scriva, èn vegnids inoltrads 208 texts da la Surselva, dal Grischun Central e da l’Engiadina.

Las giurias hajan en tut legì e giuditgà 104 texts ladins, 48 texts sursilvans e 56 texts surmirans, uschia l’organisatura da la concurrenza da scriver.

Premiaziun en las trais regiuns

Las giurias da mintga regiun han tschernì ils trais megliers texts da mintga categoria. La premiaziun ha lieu mesemna ils 27 da settember 2017 e quai a Lavin per l’Engiadina e la Val Müstair, a Savognin per il Grischun Central ed a Trun per la Surselva.

Victur dastga preleger als Dis da litteratura

La surdada dals premis vegn accumpagnada d’intermezzos musicals. Sco finiziun datti ina tombola cun premis ed in apero. Mintga regiun trametta ina victura u in victur als Dis da litteratura a Domat nua ch’ils giuvens dastgan preleger lur texts. Ils Dis da litteratura èn quest onn dals 3 fin ils 5 da november.