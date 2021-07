La plievgia dals davos dis n’ha betg chaschunà per ina situaziun alarmanta a Brinzauls, nua ch’il vitg ruschna il mument per circa 1,5 meter ad onn.

Nus observain la bova da Brinzauls adina sur ina perioda pli lunga. Il davos mais essan nus en la media da plievgia da quest temp – en quest senn nagut inquietant. Ma tuttina observain nus che tschertas parts dal terren ch’èn pauc profundas reageschan relativ svelt sin la plievgia.

En congual cun il rest da la Svizra possian ins però dir, ch’ins saja vegnì davent cun in egl blau. A Brinzauls haja quai ils davos dis pluvì bler pli pauc che giu la Bassa. Ma: Ils moviments dal «Rutsch» quels èn sin in nivel constant, ma fitg aut. Per part sa mova il terren per bun la mesadad dapli che l’onn avant. Per ils mais da stad che suondan, quintan ils experts che la situaziun sa quietescha in pau, cunquai che la stad è en general pli sitga che la primavaira.