Per franar la bova da Brinzauls duai dar 40 milliuns francs dal chantun. La regenza propona al Cussegl grond da conceder il credit per realisar ina gallaria da drenascha definitva. Quella duai en emprima lingia gidar d'impedir donns, dischavantatgs e custs anc pli gronds che sa resultassan per la populaziun dal vitg e per il maun public.

Durant ils ultims 15 onns è la bova a Brinzauls s'accellerada extraordinariamain fitg. Actualmain vegnan mesiradas ratas da moviment da var 135 centimeters per onn en il vitg. Correspundentamain datti adina dapli donns vi dals edifizis e vi da l'infrastructura.

Reducir la pressiun d'aua

Las emprimas enconuschientschas d'ina gallaria da sondagi sut la bova mussian numnadamain ch'ins possia ralentar la bova sch'ins reducescha la pressiun da l'aua. Las retschertgas n'èn anc betg terminadas. Igl è dentant gia sa confermà ch'ina gallaria da drenascha porschia las schanzas per sanar duraivlamain la bova a Brinzauls. Uschia duain vegnir impedids ulteriurs donns pli gronds vi da l'infrastructura ed ina dischlocaziun eventualmain necessaria da las abitantas e dals abitants da Brinzauls.

Il Cussegl grond tracta probabel la fatschenta en sia sessiun da december.

