75’000 francs custass la sanaziun dal stan da tir da 300 meters a Bravuogn. Sanads vegnissan ils tschiffaballas e l’electronica. Quai saja memia bler, argumentescha la vischnanca da Bravuogn Filisur en il messadi pertutgant la radunanza communala dals 30 da settember. La vischnanca propona, che la fracziun da Bravuogn pudess sa cumprar en tar il stan da tir Crappa Naira sin territori da la vischnanca Alvra, quai che custass a la vischnanca mo 18’000 francs.

En il messadi scriva la vischnanca ch’ella haja chapientscha per ils giavischs da l’uniun da tiradurs da Bravuogn, ma l’investiziun a Bravuogn saja simplamain memia gronda, plinavant quinta la vischnanca en l’avegnir cun expensas anc pli grondas cun quai che l’infrastructura dal stan da tir a Bravuogn na correspundia betg a las pretensiuns dad oz, uschia manchia in attatg d’aua e l’electric stoppia vegnir producì cun in generatur.

Nagin futur senza agen stan da tir

L’uniun da tiradurs argumentescha, ch’ella haja mo in avegnir cun in agen stan da sajettar. Senza in agen stan da sajettar n’haja l’uniun nagin avegnir. L’uniun haja fatg in’enquista ed 80% da las commembras e commembers hajan ditg, ch’els chalassan cun lur hobi, sch'els stuessan bandunar Bravuogn per ir a sajettar.

Sanar il stan da sajettar senza agid da la vischnanca vesa l’uniun da tir sco nunrealistic. In «crowdfunding» ch’ins haja empruvà da far, n'haja deplorablamain gì nagin success, ha ditg Christian John Mark, l’actuar da l’uniun da tiradurs da Bravuogn. L’uniun ha il mument circa 40 tiradurs activs.