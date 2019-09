7500 plantas per ils guauds da protecziun

L’orcan Vaia avant stgars in onn ha laschà enavos grondas rusnas en ils guauds da protecziun sin il territori da la vischnanca da Bravuogn. Uss han els survegnì 7500 plantinas giuvnas per puspè cultivar ils guauds da protecziun. Cun agid da regenza e prominenza èn oz vegni plantà ils emprims exemplars.

L’assicuranza Helvetia sustegna gia dapli divers onns guauds da protecziun en l’entira Svizra cun sponsurisar plantinas. Era Bravuogn ha survegnì avant 3 onns 10’000 plantinas per plantar profilactic lung al traject da la Viafier Retica. Suenter ils donns da l’orcan Vaia ha l’assicuranza decis da regalar a la vischnanca ulteriuras 7500 plantinas.

Ambassadur dals guauds da protecziun è Dario Cologna. Per la segunda giada è el vegni a Bravuogn a plantar las emprimas plantinas. Cun questa acziun duessan ils guauds da protecziun sur Bravuogn sa remetter pli spert. Sche tut va bain quintan ins che las plantas surpiglian en var 20-30 onns lur funcziun da protecziun per las vias, chasas e per il tren.

