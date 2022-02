Al Piz Kesch a Bravuogn hai dà la dumengia suentermezdi in accident mortal. In alpinist da 68 onns è crudà radund 200 meters dad ina paraid da grip. El è sa blessà mortalmain, scriva la Polizia chantunala. L'um era da viadi cun il club alpin franzos davent da la tegia da Kesch sin il Piz. El aveva dentant bandunà la gruppa per ir en direcziun d'in deposit da skis. Suenter sia crudada haja ina persuna alarmà la Rega e prestà emprim’agid. La media da la Rega ha suenter mo pudì constatar la mort da l'alpinist.

La Polizia chantunala tschertga perditgas da l'accident. Quellas duain s'annunziar tar il post da polizia a Samedan (081 257 64 50).