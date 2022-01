cuntegn

Bravuogn - Ava da Tuors è sviada – ils quitads restan

Dapi il december vegn l’Ava da Tuors sviada cun in grond bischen. La raschun per questa mesira è l’aual che svaniva en ina rusna, e vegniva puspè or da la terra en divers lieus a Bravuogn. Actualmain marschan las lavurs da chavar per suenter pudair stuppar la rusna.