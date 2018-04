Mardi èn arrivads trais craps a Bravuogn. TEK, TO e NIK èn ils trais craps che derivan da l’Arena tectonica Sardona. Ils craps ch’han in pais total da 22 tonnas derivan dal Grischun, dal chantun Glaruna e Son Gagl. Els èn ils ambassadurs per l’onn da giubileum da l’arena tectonica, per la quala els duain far reclama. Sco quai ch'il manader da l'onn da giubileum Patric Collet ha ditg, saja l’arena tectonica pauc enconuschenta. Cun differentas acziuns durant l’entir onn duai quai sa midar.

Il mument datti en il museum da viafier a Bravuogn in’exposiziun speziala da l’Unesco. Durant quest mais è l’Arena tectonica da Sardona giast spezial en ed ordvart il museum.

