Finalmain: Igl è puspè pussaivel da far occurrenzas cun enfin 100 persunas. Il «Bergfahrt Festival» è stà in dals emprims festivals culturals che ha gì lieu la sonda en il Kurhaus a Bravuogn. Omaduas occurrenzas dal suentermezdi èn prest stadas vendidas ora.

Il Bergfahrt Festival fiss stà previs dals 4 fin 6 da zercladur da quest onn. Pervi da corona è el dentant vegnì annullà. Per tuttina far in plaschair als fans da la cultura, ha il comité d’organisaziun decidì da far duas occurrenzas la sonda. Grazia las schluccadas da corona han enfin 100 persunas pudì visitar mintgamai ina da las duas occurrenzas.

Tranter auter èn stads sin tribuna il rapper e scrivent Gimma alias Gian Marco Schmid, il chantadur Pascal Gamboni, Corin Curschellas ed ils Mutzigani’s, ina gruppa da Bravuogn che suna musica dals zagrenders.

Maletg 1 / 5 Legenda: Pascal Gamboni en acziun. Federico Belotti Maletg 2 / 5 Legenda: Jürg Steigmeier ha raquintà a moda divertenta istorgias da l'alp. Federico Belotti Maletg 3 / 5 Legenda: Gimma ha prelegì or da ses cudesch che cuntegn era texts da ses raps. Federico Belotti Maletg 4 / 5 Legenda: Ils Mutzigani's han sunà musica dals zagrenders. Federico Belotti Maletg 5 / 5 Legenda: Il rappunz Gimma ed il chantadur Pascal Gamboni fan per l'emprima giada in concert cuminaivel improvisà. Federico Belotti

La proxima ediziun dal Bergfahrt Festival è planisada als 27 fin 29 da matg 2022.