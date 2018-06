Sper il credit da 250'000 francs per sanar la staziun da trafo Clavadi ha la nova vischnanca Bravuogn / Filisur deliberà il preventiv per quest onn.

A Filisur ha la radunanza communala da Bravuogn/Filisur concedì unanimamain in credit da 250'000 francs per sanar la staziun da trafo Clavadi. Ina staziun ch'era vegnida construida avant 50 onns.

Preventiv prevesa surpli «schuber» da 1,1 milliuns francs

Il suveran ha er approvà il prim preventiv da la vischnanca fusiunada. Quest quinta cun in surpli d'entradas da total 9'762'700 francs. Da quest munta la contribuziun da fusiun a 8'615'000 francs, uschia ch'i resulta in surpli d'entradas real da 1'147'700 francs. Il preventiv per l'ovra electrica Bravuogn Filisur è era deliberà. Lezza quinta cun in gudogn da 170'000 francs.

Purs na pajan betg pli per vias da funs

Cun mo 1 cuntravusch ha la radunanza communala stritgà in artitgel dal reglement da vias. L'artitgel da l'anteriura vischnanca Bravuogn preveseva contribuziuns da puras e purs per mantegnair vias da funs.

