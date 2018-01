Bravuogn Filisur promova il rumantsch

Dapi il prim da schaner da quest onn exista la vischnanca fusiunada Bravuogn Filisur. Tenor l’artitgel tschintg da la constituziun communala sto la vischnanca promover il rumantsch. Plans concrets na datti anc nagins, ma differentas ideas vegnan discussiunadas.

Sco quai ch’il president communal da Bravuogn Filisur Luzi Schutz ha ditg envers RTR, n'hajan ins anc betg tractà la dumonda co ch’ins veglia promover il rumantsch en la nova vischnanca. Quai saja però in dals puncts ch’ins veglia discutar il proxim temp. El è da l’opiniun, ch’ils impuls duain vegnir dad uniuns e da la populaziun. Era sche la situaziun finanziala da la vischnanca saja difficila, dettia quai franc pussaivladads da sustegnair ideas che promovan il rumantsch. In emprim pass hajan ins gia fatg, uschia saja gia cumparida ina ediziun speziala cuminaivla bilingua da las duas gasettinas regiunalas «Pro Bravuogn» e «Der Greifensteiner» da Filisur. Per questa ediziun haja gia dà in pitschen sustegn finanzial da la vischnanca, uschia Schutz.

Café rumantsch per Bravuogn?

L’artist Linard Nicolay, che viva a Rueun ed è naschì a Bravuogn, è ina da las persunas che s’engascha ferm per il rumantsch ed il dialect Bargunsegner da Bravuogn. El ha tranter auter stgaffì il dicziunari Barguneñer interactiv, ed el è en la gruppa redacziunala da la revista Pro Bravuogn. El è da l’opiniun ch’i saja bun ch’il rumantsch duai tenor la constituziun vegnir promovì da la vischnanca. Ina da las ideas nua ch’el vesa potenzial è dad organisar cafés rumantschs co ch’i dettia gia en autras regiuns, ed era cun il turissem vesa el pussaivladads d’integrar meglier il rumantsch. Era per il rumantsch en scola primara vesa el potenzial, nua ch’ins pudess gidar a translatar texts.

