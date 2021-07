La resgia ed il affar cun laina per instruments marschian actualmain fitg bain, ha ditg Andrea Florinett il patrun da la Florinett SA sin dumonda da RTR. Era en la selvicultura vesia quai ora bain il mument, la prognosa per l’atun saja schizunt fitg buna.

Ditg na rendevan tscherts affars cun laina strusch, ha ditg Andrea Florinett. Ussa haja la laina finalmain ina giada cuntanschì valurs che cuntentian. Uschia haja el diversas dumondas da possessurs da guaud privats che hajan mussà interess da runcar plantas, cun quai ch’i rendia ussa puspè.

Resgia ed affars cun instruments marschan bain

Ils cudeschs da lavur en la resgia e la laina per instruments marschian il mument fitg bain. Cun tschertas lavurs ins saja per part cumplet enfin la fin da l’onn, ha Florinett agiuntà.

Tut or d'in maun

Tar la firma Florinett da Barvogn datti tut or dad in maun, tut quai ch’ha da far cun laina. Quai entschaiva en il guaud, nua che las plantas vegnan pinadas. Elavuradas vegnan quellas per part en l’atgna resgia a l’ur da Bravuogn. Dals 40'000 meters cubics ad onn che vegnan runcads, vegn circa 1/10 elavurà en la resgia. Products spezials sco producir laina per instruments cumpletteschan la purschida dalla Florinett SA. Las restanzas da la laina vegnan duvradas per l’agen stgaudament a distanza ch’è accessibel als abitants da Bravuogn.