cuntegn

Bravuogn - Nov ierdi per regiuns muntagnardas

Ad ina gruppa da quatter perscrutaders èsi gartegià, da cultivar in ierdi da brassaria, ch’è fitg adattà per regiuns sur 1'300 meters sur mar. Tranter auter a Bravuogn, han ils perscrutaders plantà il nov ierdi sin in funs da test, per guardar co che quel crescha.