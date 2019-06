Fin 200 km l’ura han suflà ils vents il november passà. Da tut il Grischun ha il territori da Bravuogn/Filisur nudà ils pli gronds donns. Per evitar ina invasiun dal bau-scorsa ston las plantas cupitgadas uss vegnir allontanadas. Ina part dals guauds da Bravuogn, oravant tut en la Val Tuors, èn en possess privat. Era quests possessurs han survegnì l’ordinaziun da l’uffizi da guaud e privel da la natira, da rumir ils donns.

Posseder in guaud vul era dir ch'ins ha ina tscherta obligaziun.

Tut auter che lucrativ

Tut tenor nua ch’ils guauds èn situads, po quai vegnir char per il possessur. En atgna reschia è ina rumida nunpussaivla. Laschar rumir dad ina firma forestala custa enturn 110 francs pro meter cubic, la laina che vegn purtada davent vala però mo la mesadad. Senza sustegn fiss quai per blers possessurs in desaster finanzial.

Per guauds ch’èn taxads sco guauds da protecziun datti da l’uffizi per guaud e privels da la natira subvenziuns per talas mesiras. E sch’ils donns èn pli gronds che 20% da la surfatscha totala datti anc daners da la cassa per donns elementars. Sut il stritg e suenter trair giu il retgav da la laina vendida resta radund 10-20 % dals custs totals ch’il possessur sto pajar sez.

