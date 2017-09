Bravuogn: Scumond da fotografar è abolì

A Bravuogn po ussa puspè vegnir fotografà uffizialmain: Il scumond da fotografar – in gag da reclama – è vegnì abolì da la radunanza communala da gievgia saira.

Sco quai che la vischnanca da Bravuogn scriva en ina communicaziun, haja l’acziun da scumandar il fotografar chaschunà per lingias grassas sin l’entir mund.

Plinavant ha la vischnanca Bravuogn approvà il quint dal 2016. Quel serrà cun in gudogn da radund 128’00 francs, quai tar entradas ed expensas da 5,7 respectiv radund 5,6 milliuns francs, scriva la vischnanca. Era il quint da las ovras electricas per il 2016 è vegni preschentà, quel serrà medemamain cun in gudogn da radund 52’000 francs.

RR novitads 10:00