A Brinzauls vala actualmain la fasa oranscha. Cunquai dastgan las abitantas ed ils abitants visitar il vitg per in pèr uras a di, concret da las 12:00 fin las 19:00. La populaziun na sto betg s'annunziar per quai. Il post da controlla è tar Belfort. Tut la prada il sid da la via èn puspè accessiblas per l'agricultura. Per tut tschels vala dentant vinavant in scumond d'entrar la zona da privel. Ed il scumond da sgular sur Brinzauls vala er vinavant.

Persunas che possedan ina segunda abitaziun en il vitg, dastgan puspè visitar il vitg da las medemas uras a partir dal venderdi, ils 30-06.