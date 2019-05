Il moviment dal vitg Brinzauls en la Val d’Alvra è creschì ils ultims onns da 30 centimeters sin radund in meter per onn. Quai chaschunia gia uss donns vid chasas e conducts. Dentant betg be il vitg ruschna, mabain l’entira costa vers nord saja instabila. Là sa movia il grip schizunt enfin quatter meters ad onn.

Mesiras da segirezza

La vischnanca Alvra ha venderdi saira orientà la populaziun davart la situaziun actuala. Plinavant èn els vegnids orientads davart ils resultats da la mesiraziun, la surveglianza sco era davart mesiras da segirtad da la populaziun. En il meglier cas ruschna Brinzauls en il futur puspè pli plaun, en il mender cas stuess il vitg vegnir evacuà ubain na fiss betg pli abitabel.

