Pervi dal grond privel actual da la bova da Brinzauls, ha la suprastanza communala Albula/Alvra decidì da scumandar general d'entrar la zona da privel. Tgi che cuntrafetschia al scumond, stoppia quintar cun ina multa da fin a 5'000 francs.

Quant ditg ch'il scumond cuzza n'è betg cler

Il mument na saja betg pussaivel da dir quant ditg ch'il scumond d'entrar la zona duai cuzzar, ha declera il president da vischnanca Daniel Albertin a la Südostschweiz. Per il scumond da bajegiar a Brinzauls haja la vischnanca inoltrà al chantun ina dumonda per prolungar quel per dus onns. Las examinaziuns da l'Uffizi per guaud e privels da natira per pudair sanar la zona cuzzian almain anc uschè ditg.

Tenor Albertin vegnia preparà il mument in segund lieu per far perfuraziuns, dasper la via chantunala tranter Casti e Surava. Plinavant vegnian ulteriurs lieus examinads per pudair far perfuraziun.

