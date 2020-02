La via da scarsolar da Preda a Bravuogn ha enfin uss gì bun success. Sco quai che Marc-Andrea Barandun, il directur da Bravuogn-Filisur Turissem ha ditg, hajan frequentà tranter Nadal e Bumaun 15% dapli persunas che l’onn avant la via da scarsolar, il schaner ins haja perfin nudà in plus da 30%.

In dals megliers dis da l’enviern saja stà il 29 da december nua ch’ins haja dumbrà dapli che 3000 scarsoladras e scarsoladers. Malgrà blers dis chauds durant l’enviern ins haja mo gì da serrar in di la via da scarsolar, e quai pervi da privel da lavinas, ha ditg Marc-Andrea Barandun. Las cifras dal favrer n’èn betg anc vegnidas examinadas.

Nov chastè da glatsch attira blera glieud

In grond success saja era stà il nov chastè da glatsch sin mesa via tranter Preda e Bravuogn. Quest chastè da glatsch ha differentas turs ed ha in’autezza da circa 10 meters. En il Quadrin sut in viaduct da la Viafier retica nua ch’ins po mangiar fondue e baiver insatge datti plaz per radund 30 persunas. Ins saja fitg cuntent cun las frequenzas, ha ditg il directur da Bravuogn-Filisur Turissem. Sch’ins chattia era l’auter onn puspè avunda sponsurs, alura saja l’idea da cuntinuar era il 2021 cun il chastè da glatsch.

