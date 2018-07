Grischun Central - Bus ha bloccà via dal Pass da l'Alvra

Sin la via chantunala tranter Bravuogn e Preda ha in bus bloccà la via. Il bus era memia lads e memia auts per la via en direcziun Preda. Tenor viasuisse è la via puspè libra. La via è stada bloccada per bunamain tschintg uras.