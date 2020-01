500 biatletas e biatlets tranter 16 e 21 onns èn s’annunziads per il campiunadi mundial da biatlon a Lantsch. Da la partida èn 44 naziuns. L’occurrenza cumenza ils 23 da schaner e dura enfin ils 2 da favrer.

500 biatlets cumbattan per ina medaglia a Lantsch

Sco quai che Silvio Baselgia, il vicepresident dal comité d’organisaziun ha ditg envers RTR, sajan las loipas en in fitg buna stan. Quai era grazia a la naiv tecnica ch’ins haja pudì producir. Las 500 biatletas e biatlets vegnan accumpagnads da 300 persunas, e voluntaris dovra quai circa 350.

Per che tuts hajan in suttetg durant il campiunadi, hajan ins tschertgà chombras davent da Cuira sur Glion enfin a Savognin, ha ditg Silvio Baselgia. Il campiunadi mundial da giuvenils e juniors è la pli gronda occurrenza da biatlon en Svizra enfin qua. Ella vala sco prova generala per organisar ils proxims tschintg onns ina cuppa mundiala da biatlon dals creschids.

RTR actualitad 17:00