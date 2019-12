L’architect Gion A. Caminada transfurma in clavà en in nov restaurant per Andreas Caminada.

Il cuschinier da staila Andreas Caminada è enconuschent sin l’entir mund. Avant 15 onns ha Caminada surpiglià il chastè da Schauenstein e creà in restaurant che tutga oz tar ils megliers 50 sin l’entir mund. Uss va il gastronom da trais stailas e 19 puncts novas vias. Sper il chastè avra el la Casa Caminada. In bajetg da l’architect Gion A. Caminada che porscha gastronomia a la Andreas Caminada per in e scadin.

TR Telesguard 17:40