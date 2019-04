La dumengia saira è in giuven automobilist collidà sin la via datiers da Casti cun in mir e lura vegnì giu da via. In'ambulanza ha transportà l'um da 20 onns en l'ospital a Tusaun. Sco quai che la polizia communitgescha era l'um sin viadi da Lantsch en direcziun Casti. En ina curva a sanestra è el collidà cun il mir. L'auto è cupitgà duas giadas, glischnà sur la via ora e lura sa platgà sin rodas. L'auto ha in donn total.

RR novitads 11:00