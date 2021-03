Uss èsi cler: Il Center per visitaders dal Parc Ela cun biros duess vegnir bajegià sin il bajetg da La Posta. Sch’il bajetg tar la staziun stat alura era propi a disposiziun per il center, n’è betg anc definitiv. L’uniun Parc Ela spera ferm da pudair nizzegiar quest bajetg.

Sco quai che Dieter Müller, il directur dal Parc Ela ha ditg en in’infurmaziun sur l’internet, na saja per il mument betg anc cler, sch’il bajetg da La Posta stettia propi a disposiziun. Il Parc Ela vuless adattar il bajetg cun metter sura divers moduls cun stanzas da biro e per sedutas. Sut duess esser il center per visitaders. Sche tut giaja tenor plan, alura quinta il parc da pudair retrair las localitads anc l’onn proxim.

La Posta è en discurs

Ussa dependia da La Posta. Sin dumonda da RTR scriva La Posta svizra, ch’i dettia actualmain discurs da vender l’immobiglia a Casti. La Posta stoppia però anc chattar in’alternativa per sia filiala ch’è il mument en quest bajetg. Cler saja però gia che La Posta veglia enfin il pli tard l’onn 2022 realisar in nov servetsch a Casti. L’emprima prioritad haja la varianta da far ina filiala cun partenari. N'avess quai betg da gartegiar, alura dettia a partir dal 2023 in servetsch da La Posta a chasa.