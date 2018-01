Caverna per il lai da fermada da Marmorera

Federico Belotti

En l'avegnir sto era il lai da fermada da Marmorera dar giu aua restanta. Per quest intent vegn a partir da questa stad siglientada ina caverna en il mir da fermada, per installar là ils indrizs tecnics per dosar la pressiun da l'aua. Il project custa radund dus milliuns francs.

