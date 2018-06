Il Center da Sanadad Savognin SA ha fatg in deficit d’in mez milliuns francs l’onn 2017. Las expensas da gestiun muntan a 11’312’648 francs, tge ch’è 400’808 francs dapli che l’onn avant. Quai scriva il Center da Sanadad en ina communicaziun a las medias.

Tenor il rapport annual dal 2017 è il retgav da gestiun dentant s’augmentà per 1,88% sin 10’363’093 francs. Il chapital agen è sa reducì per var in mez milliun francs sin 8’117’971 francs. Ensemen cun la direcziun haja il cussegl d’administraziun decidì mesiras da spargn. Tranter auter è vegnì reducì il pensum da lavur dals da medis da 300% sen 240% sin la fin dal 2017.

Onn difficil

Sco quai ch’igl è da leger en il rapport annual, saja l’onn 2017 stà in onn betg uschè simpel: Danovamain haja dà pli paucs cas en il sectur staziunar. Allegraivel saja dentant, ch’il dumber da dis da tgira en la chasa da tgira sajan s’augmentads, medemamain quels en il sectur ambulant. Il Center da Sanadad haja da cumbatter cunter differents facturs, ch’el na possia betg influenzar sez. Ina situaziun da la naiv betg buna ed ina sminuziun da las pernottaziuns han influenza sin il dumber dals cas. Era las midadas naziunalas pertutgant in minimum da cas u «ambulant avant staziunar» sajan ina sfida per ils ospitals en las regiuns periferas.

