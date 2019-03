Per l’emprima giada en l’istorgia dal Chalandamarz a Lai ch’i dat dapi l’onn 1925, pon era uffants esters sa participar al til tras vischnanca.

Chalandamarz a Lai er per giasts

Radund 20 uffants èn sa participads en ina gruppa speziala al til da Chalandamarz. La gronda part da quels aveva sco ils indigens era ina stgella ed in costum adattà. Lukas Moos da la scola da Lai ch’è responsabel per l’eveniment ha ditg, ch’ins haja ils davos onns adina puspè gì dumondas da giasts da Lai, sch’ils uffants na possian betg era sa participar al til. Perquai ch’il til tras vischnanca saja era mintgamai in eveniment fitg turistic, ins haja vulì integrar er uffants esters al Chalandamarz.

RR actualitad