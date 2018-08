Or da sil punct dals 09.08.2018.

Oravant tut patescha la glieud veglia. Dentant da bell’aura hai er ina massa turists en las muntognas. Dapli viandants munta era dapli accidents.

Ma era il persunal da l’ospital senta las temperaturas autas. Per il mument san ins mo avrir a bun’ura in zic las fanestras per sfradentar las localitads.

Lavurs da renovaziun vi da l’ospital l’atun da quest onn duajan lura sin la proxima perioda da chalur purtar temperaturas in pau pli empernaivlas per ils pazients sco era per il persunal.

