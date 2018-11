La finamira è da schlargiar la stretga da la via dal Güglia en il vitg cun prender davent in chantun da la Chas'alva. En la stretga datti gia dapi onns adina puspè collisiuns u sdrivladas da vehichels gronds cun ils bajetgs cunfinants.

Tenor l'Uffizi da construcziun bassa saja quai ina schliaziun cun in concept stabil che respectia il center istoric da Mulegns. Il medem mument vegnia la via pli survesaivla ed i possia vegnir garantì dapli segirtad. Sin il trassé adattà da la via pudessan autos da persunas cruschar. Per ils peduns e las pedunas èsi prevì da stgaffir ina nova colliaziun segira che passa tranter la Chas'alva ed il Ragn da Faller. Ultra da quai è il profil pervì da la Chas'alva aut avunda per camiuns e bus uschia ch'i na duess betg dar pli sdrivladas cun ils edifizis.

Gia pliras emprovas da meglierar la situaziun

L'intenziun d'eliminar la stretga sin la via dal Güglia exista gia dapi 20 onns. Uschia hai er gia dà plirs projects ch'èn però adina vegnids refusads. Il project actual è il resultat d'ina concurrenza da studi tranter quatter biros d'architectura. Quai cun la finamira da chattar la meglra schliaziun pussaivla tant per il traffic, per ils peduns ed abitants sco er per il center istoric.

Fin ils 18 da december è il project planisà cun tut ils rapports er dals auters quatter projects exponì tar l'administraziun communala dal Surses. Ultra da quai èn ils quatter studis ed il project victur exponids publicamain en la Chasa cotschna a Mulegns dals 20 fin ils 23 da november. Sche tut va sco previs, po l'Uffizi da construcziun bassa cumenzar cun las lavurs da construcziun la stad 2019.

