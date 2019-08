Il guardiaselvaschina n'ha betg mo da controllar ils chatschaders - mabain era quels che van per bulieus.

Quest onn è in onn extraordinari schi va per bulieus. Cun l'aura da questa stad - cun chalira e plievgia - èn ils bulieus creschids ad in crescher. En curt temp hajan ins rimnà ils 2kg ch'èn lubids ed uschia possian blers er betg pli chalar da rimnar, di Geni Ballat, guardiaselvaschina dal district Alvra-Surses.

Perquai fai basegns da controllas. Per chattar ils suspectads ha il guardiaselvaschina rutinà sias strategias. Uschia ch'el ha ina giada schizunt tschiffà insatgi cun 95kg bulieus en ses auto - ina char'acziun per il rimnabulieus.

100 uras controllar ed infurmar

Durant 100 uras l'onn han ils guardiaselvaschinas da far controllas en ils guauds. Durant quest temp na chastiescha Geni Ballat dentant betg mo, el infurmescha er quels che van per ils bulieus, uschia che tuts san tge ch'è lubì e tge betg.

